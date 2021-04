Ex-Miss-Austria Sabine Lindorfer will Bürgermeisterin in Feldkirchen werden

FELDKIRCHEN/DONAU. Das große Rätsel, mit welcher personellen Aufstellung die VP versuchen will, die letzte große SP-Bastion im Bezirk Urfahr-Umgebung einzunehmen, ist gelöst. Mit Sabine Lindorfer schickt die ÖVP Feldkirchen an der Donau eine erfahrene Unternehmerin in das Rennen um den Bürgermeistersessel. Sie tritt vor allem gegen David Allerstorfer an. Der SP-Mann hat zu Jahresbeginn das Bürgermeisteramt von seinem Vater übernommen. Dass der Wahlkampf in der Donau-Gemeinde kein leichter werden würde, zeichnete sich schon in der Debatte rund um die verwehrte Ehrenbürgerschaft für den ehemaligen Bürgermeister Franz Allerstorfer (SP) ab. Feldkirchen ist für die VP insofern "Hauptkampfgebiet", als 25 der 27 Gemeinden im Bezirk aktuell bereits einen VP-Bürgermeister haben. Nur in Feldkirchen stellt die SP den Bürgermeister. In Steyregg amtiert Johann Würzburger (SBU).

Sabine Lindorfer stammt von einem Bio-Bauernhof aus Niederwaldkirchen und wohnt seit 15 Jahren in Feldkirchen an der Donau. Österreichweiten Bekanntheitsgrad erreichte sie mit der Wahl zur "Miss Austria 1998". Die 46-Jährige, die auch Bezirksobfrau des Wirtschaftsbundes und der Wirtschaftskammer ist, hat sich mit ihrer eigenen Firma einen Namen im Bereich Marketing und Moderation gemacht und unterrichtet nebenbei seit 2004 an der kaufmännischen Berufsschule Linz.

Als Gemeindepolitikerin will sie sich auf ihre berufliche Erfahrung als Beraterin und Moderatorin verlassen: "Ich bin es durch meine Arbeit gewohnt, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten Lösungen zu erarbeiten. Darum werde ich mich natürlich auch in Zukunft bemühen." (fell)