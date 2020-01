Eva Schobesberger zur Spitzenkandidatin der Linzer Grünen gewählt

Mit 89,8 Prozent wurde Schobesberger gestern Abend bei der Bezirksversammlung der Linzer Grünen im Alten Rathaus zur Spitzenkandidatin gewählt. „Ich bin dankbar für die hohe Zustimmung und das große Vertrauen“, sagt Schobesberger, die damit zum dritten Mal als grüne Spitzenkandidatin in die Wahl gehen wird. Seit 2009 ist sie Linzer Stadträtin und verantwortet die Ressorts Frauen, Umwelt, Naturschutz und Bildung.

Klar sei eines, so Schobesberger: „Ob der Kampf gegen den Klimawandel, zukunftsfähige Mobilitätspolitik oder engagierte Sozialpolitik - es braucht die Grünen in dieser Stadt dringend und es braucht uns stärker. Nur mit starken Grünen wird es in Linz eine ernstzunehmende Klimapolitik geben.“

Nicht zuletzt deshalb wird die Juristin auch zur Bürgermeister-Direktwahl antreten. „Es braucht echtes Engagement für den Klimaschutz. Auch die Diskussion der vergangenen Woche rund um die Grüngürtel-Umwidmung am Freinberg zeigt, dass Veränderungen an der Stadtspitze nötig sind“, sagt Klaus Grininger, Bezirkssprecher der Grünen Linz.

Das weitere Team der Grünen für die kommende Gemeinderatswahl wurde noch nicht fixiert, die Wahl der weiteren Kandidaten für den Gemeinderat wird im Herbst des heurigen Jahres erfolgen.