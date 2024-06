EU-Projekt zu Klima- und Geschlechtergerechtigkeit

Die Auswirkungen der Klimakrise treffen nicht alle Menschen gleich. Länder des globalen Südens sind stärker betroffen und dort besonders Frauen. Geschlechterungleichheit und Klimakrisen sind nicht nur miteinander verbunden, sondern verschärfen sich gegenseitig. Das EU-Projekt "Ecoality" will insbesondere jungen Menschen die Möglichkeiten zur kritischen Auseinandersetzung mit den Themen Klima- und Geschlechtergerechtigkeit bieten und damit das gemeinsame Verantwortungsgefühl stärken.

Zehn EU-Länder arbeiten drei Jahre an dem Projekt

Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt. In den vergangenen Monaten wurden seit Projektstart Bildungsmaterialien zum Thema „Geschlechter- und Klimagerechtigkeit“ ausgearbeitet, um in weiterer Folge Workshops mit den Zielgruppen durchzuführen. Anfang Juli findet das erste internationale Projekttreffen in Linz statt, zusätzlich gibt es an zwei Tagen einen internationalen Vernetzungsworkshop mit den am Projekt teilnehmenden Stadt- und Hoheitsverwaltungen sowie Behörden. Insgesamt beteiligen sich aus zehn EU-Ländern je eine Stadtverwaltung in Kooperation mit einer NGO. Die Stadt Linz kooperiert dafür mit Südwind – Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit.

