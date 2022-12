Essen auf Rädern: Stadt Enns federt Teuerungen ab

Angesichts der Information des Sozialhilfeverbandes Linz-Land, dass die Portionspreise ab Jänner um 5,8 Prozent erhöht werden sollen, hat sich der Ennser Gemeinderat nun dazu entschieden, die anfallenden Mehrkosten zu übernehmen.

"Ist uns ein großes Anliegen"

So bleiben den Beziehern im neuen Jahr die aktuellen Preise erhalten, diese liegen derzeit, je nach Einkommensgrenze, zwischen 6,24 und 8,82 Euro. "Es ist uns ein großes Anliegen, die Ennser Bevölkerung in diesen schwierigen Zeiten finanziell zumindest ein wenig zu entlasten. Gerade für Menschen, die unsere Hilfe im Alltag benötigen, ist es oft besonders schwer, die dafür nötigen finanziellen Mittel aufzubringen", sind sich Bürgermeister Christian Deleja-Hotko und Vizebürgermeister Stefan Bauer (beide SP) einig.

Das Angebot von "Essen auf Rädern" hat in Enns eine lange Tradition: Bereits seit 1990 bietet die Stadtgemeinde diesen Service in Kooperation mit dem Sozialdienst des Roten Kreuzes an.

