Es wird richtig laut: Eurofighter-Piloten üben Alarmstart in Hörsching

Am kommenden Mittwochnachmittag kann es rund um den Flughafen Hörsching "richtig laut werden", warnt das Militärkommando Oberösterreich. Denn die Eurofighter-Piloten, die normalerweise in Zeltweg stationiert sind, trainieren einen sogenannten "Alarmstart" am Flughafen Hörsching. Konkret geht es um Abfangmanöver von nicht identifizierten Flugzeugen, um die Einsatzbereitschaft der Piloten zu gewährleisten.

Bei diesem Alarmstart kommt auch der Nachbrenner zum Einsatz, wodurch die Eurofighter mehr Schub erlangen. Dadurch steige auch die Lärmbelästigung, sagt Oberstleutnant Markus Oppitz. "Einfach erklärt: Es kommt zu einem lauten Knall, weil mehr PS dazugeschaltet werden." In den Überschallbereich (1200 km/h) kommen die Eurofighter allerdings nicht. Es werden am Mittwochnachmittag mehrere Starts geübt, die im Raum Hörsching "deutlich wahrnehmbar sein werden", sagt Major Martin Baierer.

"Im Grenzbereich der Sicherheit"

Weil die Wetterlage allerdings in der kommende Woche nicht stabil ist, kann die Übung auch bereits am Mittwochvormittag beziehungsweise am Donnerstag, 25. August, stattfinden. "Freilich ist ein Alarmstart im Notfall wetterunabhängig, aber beim Training kann das schlechte Wetter einschränken. Immerhin kommen die Piloten an den Grenzbereich der Sicherheit, und solange es sich nur um ein Training handelt, reizen wir die Sicherheit nicht aus", sagt Baierer.

Nach dem Start steigen die Eurofighter rasch auf rund 5000 Meter und kehren dann zum Flughafen zu- rück, um das Manöver zu wiederholen. Nebenbei finden auch auf dem Rollfeld Übungen statt.

Eurofighter sind kommende Woche aber nicht nur in Hörsching in der Luft, sondern auch im Salzkammergut im Bereich des Wolfgangsees: Denn dann starten die Eurofighter-Piloten ihre Trainingsflüge für die Airpower, Europas größte Flugshow, die am 2. und 3. September am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg stattfindet. Neben einer Vorführung der österreichischen Luftstreitkräfte werden auch internationale militärische Kunstflugstaffeln sowie Teilnehmer aus der zivilen Luftfahrt zu sehen sein. "Die Airpower hat für unser Bundesheer einen Ausbildungswert und ist gleichzeitig eine Übung, die zeigt, wie professionell unsere Luftstreitkräfte sind und dass sie in der Lage sind, zu helfen und zu unterstützen", sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.