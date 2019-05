Es war und bleibt ein Gasthaus

Es bleibt ein Gasthaus, und zwar ein bodenständiges und gehobenes, so wie es eines war“, sagt Anna Moser über das gleichnamige frühere Gasthaus ihrer Eltern in Neuhofen an der Krems, das zuletzt Elisabeth Irndorfer betrieb.

Das beliebte Lokal ist seit Februar geschlossen. Die Sorge im Ort ist groß, dass kein Nachfolger kommen wird. Denn das beliebte Gasthaus-Salettl im Garten wurde abgerissen, was für viele nichts Gutes bedeutet.

Kein Aus für Gastgarten

Anna Moser wohnt mit ihrer Familie selbst im historischen Haus am Marktplatz und hat wohl Appetit auf ein Stück Garten bekommen. Aber: „Es wird weiter einen Gastgarten geben“, sagt die in Linz tätige Architektin, die mit ihrem Mann und Partner Michael Hager unter „MUH Architekten“ ein Büro betreibt.

Wann das Gasthaus wieder in Betrieb gehen wird, konnte Anna Moser gestern nicht sagen. Es gebe mehrere Interessenten, aber man habe keine Eile, so die Architektin auf Anfrage. Obendrein sei am Haus einiges zu adaptieren. Es werde Änderungen geben und man arbeite an einem Nutzungskonzept. Der Rückzug von „Tausendsassa“ Elisabeth Irndorfer sei überraschend gekommen.

Einmal mehr schloss Anna Moser aus, das Gasthaus selbst zu betreiben, wie es ihre Eltern taten, „Ich werde keine Wirtin“, sagt sie.

Ex-Pächterin auf Lokalsuche

Die derzeit karenzierte Ernährungslehrerin Elisabeth Irndorfer, die die „Moserei“ als Gourmetrestaurant zuletzt betrieb, sagt auf Anfrage der OÖNachrichten, sie habe den Gasthaus-Vertrag, der Ende Februar nach fünf Jahren ausgelaufen sei, nicht verlängert. Das Kapitel Wirtin sei jedoch nicht abgeschlossen. Sie wolle wieder ein Gasthaus führen und sei auf der Suche nach einem „Schatzkästchen“. „Ich bleibe selbstständig“, sagt Irndorfer.

Sie veranstalte Kochkurse. Im Internet scheint sie unter „kochmitliesi“ auf einer Blog-Seite auf. Dort wirbt sie auch für ihre Caterings.