Lions Club Danubius in Linz: „Es war damals ein elitärer Männerklub“

„We serve – wir dienen“ – so lautet das Motto des Lions Clubs International. Weit mehr als 45.000 Klubs gibt es weltweit, in Österreich sind es 257. Einer der ältesten der heimischen Klubs ist der Lions Club Danubius in Linz. Er wurde 1972 gegründet – als reiner Männerklub, wie es damals üblich war. Dass ausgerechnet der Klub Danubis heuer mit Anita Moser erstmals eine Präsidentin an die Spitze gewählt hat, ist bei den anderen Klubs auf großes Interesse gestoßen.