Einen ganzen Tag lang erlebten gestern die Kinder-Uni-Reporter beim Workshop "Wir machen Zeitung" hautnah, wie eine Seite in den OÖNachrichten entsteht: von der Idee bis zur Recherche, vom Layout bis zum Text. Marius Leitner, Niklas Himetsberger, Arthur Ramaseder, Raul Forcillo, Illian Koch, Philipp Liu, Paul Streinz, Florian Walchshofer, Jasmin Walchshofer, Hannah Ganglberger, Johanna Burian, Caroline Naderer, Flora Schmadlbauer und Katharina Riesner besuchten in drei Gruppen je einen Kurs der Kinder-Uni. Gemeinsam mit OÖN-Redakteur Herbert Schorn gestalteten sie vor Ort per Redaktionslaptop diese Seite über die Kinder-Uni.

Das Recherchieren machte den Jugendlichen besonders Spaß: "Es war cool, die Leute zu interviewen", sagt etwa Florian. "Alle haben sich gefreut, wenn wir sie um ein Statement baten", berichtet Hannah über die positive Atmosphäre bei den Workshops. Doch die Arbeit als Journalist hat auch so manche Tücken. "Es war nicht leicht, zu entscheiden, welche Informationen in den Text kommen, und die Atmosphäre so zu beschreiben, dass sich der Leser ein Bild machen kann", erzählt Jasmin. Für Illian war die größte Herausforderung, mitzuschreiben, während seine Interviewpartnerin sprach: "Man darf keine wichtige Information verpassen, um alles richtig wiederzugeben." Florian gefiel der Workshop: "Man hat gesehen, wie viel Arbeit hinter einer Zeitungsseite steckt." Und für Paul ist klar: "Ich könnte mir gut vorstellen, einmal Journalist zu werden."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.