"Es stinkt": Kritik an Ennser Unternehmen reißt nicht ab

Von einer "massiven Geruchsbelästigung, die immer öfter und in längeren Intervallen" auftrete, spricht etwa Anrainer Klaus Rinner, der nun überlegt, rechtliche Mittel zu ergreifen. Die von der Firma getätigten Maßnahmen – in der Vergangenheit gab es Grenzwertüberschreitungen plus Verwaltungsstrafverfahren – hätten, so seine Erfahrung, nichts gebracht.

Auch Anton Panian sieht keine Verbesserung – ein Grund, warum er die Volksanwaltschaft eingeschaltet hat. Der Vermieter einer Wohnanlage kritisiert, dass die Kommunikation des Unternehmens, das dafür mit dem Institut Retzl zusammenarbeitet, aber auch die Messverfahren der Behörde intransparent seien.

Karl Landl, Geschäftsführer von "Büsscher und Hoffmann", ist sich der Geruchsproblematik, die durch die Verarbeitung von Bitumen in der Produktion verursacht wird, bewusst, verweist aber darauf, dass es das Unternehmen ein großes Anliegen sei, einen offenen Austausch mit den Anrainern zu pflegen. Ihm ist es wichtig zu betonen, dass die zeitweise auftretenden Geruchsemissionen zwar störend, aber nicht schädlich seien.

"Ein längerer Prozess"

Das Unternehmen sei laufend um Verbesserungen bemüht, solche seien auch bereits erzielt worden: "Das ist einfach ein längerer Prozess, das geht nicht von heute auf morgen." So wurde ein Stufenplan bis 2023 erarbeitet, dieser sieht unter anderem vor, die Fabrikshalle besser abzudichten, und sollte bereits zum Jahreswechsel merkliche Entlastung bringen.

Dass es oft der Zeitfaktor ist, mit dem Anrainer unzufrieden sind, ist dem Ennser Stadtamtsdirektor Gerhard Gstöttenbauer nicht fremd. Im Gemeindeamt schlagen, obwohl dieses nicht zuständig sei, immer wieder Beschwerden auf. Seine Wahrnehmung: "Die Firma ist bemüht, aber es ist ein schwieriges Unterfangen."

Ähnliches ist von der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land, die laufend Messungen durchführt, zu hören: "Es gibt Verbesserungen, lückenlos werden die Grenzwerte aber leider nicht eingehalten. Solange das so ist, braucht es weitere Maßnahmen."