"Es ist schön, zu sehen, dass man sehr gefragt ist"

Desinfektionsmittelsprühende Mitarbeiter beim Feststiegenaufgang und Hinweistafeln zur Beachtung von Hygienemaßnahmen: Im Palais des Kaufmännischen Vereins in Linz standen beim gestrigen Karriereforum der OÖNachrichten und der Salzburger Nachrichten Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des Coronavirus ganz oben auf der Agenda.

Händedesinfektion für alle

Die jungen Leute nützten gut geschützt und zahlreich die Möglichkeit, sich umfassend über Berufsmöglichkeiten und vielleicht vorher ungeahnte Karrieremöglichkeiten zu informieren. Laurits Neubacher aus St. Georgen im Attergau etwa sieht eher wie ein Lehrer aus, der seine Schulklasse begleitet. In Wahrheit ist der 26-Jährige Lehrling. Er wird Einzelhandelskaufmann. "Ich habe vorher in einem Kindergarten gearbeitet und wollte noch etwas anders machen", sagt er. Und: "Es gibt so viele Möglichkeiten im Karriereforum. Man hat mehr Perspektiven."

Anna Nußbaumer aus Vöcklamarkt hat sich sogar beim Stand des Bundesheeres informiert, an dem mit 3D-Brillen realitätsnah in die militärische Welt eingetaucht werden konnte. "Ich bin für alles offen, aber für mich gibt es passendere Angebote", sagt die 19-Jährige und verschwindet im Gewusel der Karrierebewussten.

Besonders groß war der Andrang in der Styling-Lounge, in der sich Besucher von den angehenden Hairstylistinnen und Visagistinnen sowie der Modeschule Hallein für ein Bewerbungsfoto ins richtige Licht rücken ließen. Bereits fünf Minuten nach Beginn des Karriereforums waren alle Plätze besetzt und von Wartenden umringt.

Verena Vietz aus Alkoven ergatterte einen Stylingplatz und stand bereits am frühen Vormittag in der langen Schlange vor dem Profistudio, das Fotograf Christian Huber aufgebaut hatte, um das perfekte Bewerbungsfotos zu schießen. "Ich bin auf Jobsuche und habe mich auch für Workshops angemeldet", sagt die 36-Jährige.

Bewerbung, einmal anders

Neben Tipps zur Optimierung des Social-Media-Profils und für die perfekte Bewerbungsmappe standen auf der Bühne auch Personalmanager Rede und Antwort. Was die originellste Bewerbung für Martina Berger war, die im Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG für die Mitarbeitersuche zuständig ist? "Jemand hat sich die Mühe gemacht, seine Bewerbung in Form eines Jahresabschlusses zu verfassen. Das bleibt in Erinnerung", sagt die Personalmanagerin.

