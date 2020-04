Während die Wirtschaft langsam wieder hochgefahren wird, ist in Oberösterreichs Gemeinden das große Rechnen angesagt. Die Budget-Voranschläge für 2020 werden von der Corona-Krise über den Haufen geworfen, neue Finanzpläne müssen erarbeitet werden. Doch das ist gar nicht so einfach, weil erst in ein paar Monaten deutlich werden wird, wie viel Geld Städte und Gemeinden durch die Krise verlieren. Gallneukirchens Bürgermeisterin Gisela Gabauer (VP) geht bei den Ertragsanteilen (das ist der Anteil