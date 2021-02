LINZ. "Warum ich immer noch arbeite?" Johanna Wilk-Mutard fällt es gar nicht so leicht, auf diese Frage eine Antwort zu finden. In einem Alter, wo andere Menschen seit einem Vierteljahrhundert in Pension sind, kann sich die gebürtige Grazerin, die vor 66 Jahren Linz zu ihrer Heimat gemacht hat, ein Leben ohne ihre große Leidenschaft nicht vorstellen: Ballett, ob selbst getanzt oder an ihre Schüler im Unterricht weitergegeben "ist einfach mein Leben". Und weil man nie auslernt, hat Frau