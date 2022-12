"Es gibt zu wenig, das Sicherheit und Halt gibt"

Sie sind rund um die Uhr und sieben Tage in der Woche da, um unter der Telefonnummer 0732/2177 Menschen in psychosozialen Ausnahmesituationen zu helfen. Die 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zentrale der Krisenhilfe OÖ in der Linzer Scharitzerstraße sowie die rund 200 mobilen Mitarbeiter bilden ein Team, auf das sich Sonja Hörmanseder verlassen kann. 30.000 Kontakte gibt es jährlich, sagt die Leiterin der Krisenhilfe OÖ im OÖN-Interview.