In welche Richtung soll sich Linz entwickeln? Darüber wird nicht nur in der Politik heftig diskutiert, sondern auch unter Experten. Wobei Letztere eines eint: die Kritik an der Stadtplanung. OÖN-Leser wissen, dass erst im Frühjahr renommierte Architekten wie Kunstuni-Professor Siegfried Atteneder oder Dombaumeister Wolfgang Schaffer meinten, dass es eine Stadtplanung, die den Namen verdient, in Linz nicht gebe.