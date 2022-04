Zuckerwatte. Riesenrad. Festzelt. Es fühlt sich an, als wäre er nie weggewesen - und das trotz der Tatsache, dass die Corona-Krise die Abhaltung des Urfahraner Marktes in den vergangenen zwei Jahren unmöglich machte. Der Begeisterung für das Traditionsformat tat das keinen Abbruch. Die Stimmung am heutigen Eröffnungstag ist ausgelassen, die Besucher waren bereits am heutigen Samstagvormittag zahlreich am Jahrmarktgelände unterwegs.

Während es für manche die Gelegenheit war alte Kindheitserinnerungen aufzufrischen, erlebten andere heute ihre „Urfahraner Markt“-Premiere. So auch die sechsjährige Helena, die sich mit ihren zwei älteren Geschwistern und Eltern das bunte Treiben nicht entgehen ließ. Das Ziel des Tages: „Spaß haben und ein gutes Essen genießen.“ Und natürlich darf auch der ein oder andere Abstecher zu einem der Fahrgeschäfte nicht fehlen. Das Riesenrad stand übrigens nur beim Papa hoch im Kurs, die Kinder zog es eher in Richtung Geisterbahn und Wasserrutsche.

"Wir erwarten einen Besucherrekord"

„Es fühlt sich an wie nach Hause kommen. Wir sind wie eine große Familie hier“, sagte Lisa Sigl, die mit ihrem Ehemann Michael Nell an ihrem Stand mit Bratwürstel und Co. anzutreffen ist. Neben altbekannten Gesichtern gibt es beim Comeback des Urfahraner Jahrmarktes auch einige „neue“ zu entdecken. Der einhellige Tenor - da wie dort - „es ist schön, dass sich endlich wieder etwas tut“.

Um 12 Uhr - nach dem Marktrundgang mit Bürgermeister Klaus Luger (SP) und der für Märkte zuständigen Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) - folgten die Festreden und der Bieranstich im Festzelt. Traditionen wollen schließlich gepflegt werden. Auch für Lang-Mayerhofer war der heutige Urfahraner Markt-Besuch eine Premiere, erstmals was sie als Marktreferentin im Einsatz. Sie ist zuversichtlich, dass das neuntägige Spektakel nichts an Faszination verloren hat: „Es sehnen sich alle nach ausgelassener Stimmung. Wir erwarten tatsächlich einen Besucherrekord.“ In Vor-Corona-Zeiten lockte der Jahrmarkt mehr als 500.000 Besucher an die Donaulände, diese Grenze gilt es zu knacken.

„Es ist ein Fest für uns alle“, sagte Bürgermeister Luger bei seiner Ansprache im Festzelt. Die heutige Eröffnung und der Gang hinunter von der Wildbergstraße zum Jahrmarktgelände seien etwas Besonderes gewesen: „So viele Menschen wie heute habe ich in den vergangenen 30 Jahren hier noch nie gesehen.“ Nun sei nach der coronabedingten langen Durststrecke und der schwierigen Jahre für die Schausteller jetzt wieder die Zeit das gesellige Zusammensein und die Jahrmarktkultur hochleben zu lassen. „Das ist es auch, was den heurigen Urfahraner Markt zu so einem besonders großartigen Ereignis macht.“

Dreieinhalb Schläge später floss das Bier

Kurz wurde dann die Sorge laut, dass nach der langen Corona-Pause der traditionelle Bieranstich eine Herausforderung werden könnte. Dreieinhalb Schläge des Bürgermeisters später war das jedoch vergessen - das Bier floss zuerst etwas zögerlich, dann immer schneller. Das freute nicht nur Luger und Lang-Mayerhofer, sondern auch Festwirt Patrick Stützner und Josef Paukenhaider, regionaler Verkaufsleiter von der Brau Union.

Auch abseits des Festzeltes gab und gibt es einiges zu entdecken: Heute Abend (ab 21.30 Uhr) steht etwa das große Eröffnungsfeuerwerk am Programm, wie berichtet wird es heuer das einzige bleiben. Am Mittwoch verspricht die Feuerwehr beim Florianitag ein abwechslungsreiches Programm, der Abschlusssonntag am 8. Mai steht ganz im Zeichen der Blasmusik.