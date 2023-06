Erwischt: Mitarbeiter bestahl eigene Firma

Bei einer Schwerpunktaktion ging der Dieb Polizisten am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Industriezeile ins Netz. Als die Beamten sein Auto kontrollierten, entdeckten sie im Kofferraum Kupferkabel mit einem Gewicht von circa 80 bis 100 Kilo, dazu 30 Kilo Sojaschrott und zwei Flaschen Insektenpestizide.

Der 45-jährige tschechische Staatsbürger gab an, Mitarbeiter einer bestimmten Firma zu sein. Was sich bei der Überprüfung durch die Polizisten auch bewahrheitete. Dabei stellte sich jedoch auch heraus, dass er Kupfer und Co. gestohlen hatte. Der Mann wurde zur sofortigen Vernehmung zur Polizeiinspektion gebracht. Er zeigte sich geständig und wird mehrfach angezeigt. Die gestohlenen Güter wurden sichergestellt.

