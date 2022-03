Erstmals führt eine Frau das ATZ Linz

Nach 18 Jahren als Obmann und 26 Jahren im Vorstand hat Gernot Barounig bei der Mitgliederversammlung Ende vergangener Woche seine Funktion zurückgelegt und an ein neues Team übergeben. Erstmals in der mehr als 90-jährigen Vereinsgeschichte steht mit Bianca Irsigler eine Frau an der Spitze des ATZ Linz.

Die 28-jährige, die sich nach eigenen Worten schnell entschieden hat, als sie gefragt wurde, ist im Verein groß geworden. „Seit ich sechs Jahre alt bin, spiele ich hier Tennis“, sagt Irsigler. Als sportliche Leiterin hatte sie in den vergangenen Jahren schon eine wichtige Aufgabe inne.

Jetzt stellt sie sich als Obfrau der Herausforderung, den erfolgreichen Weg des Vereins weiterzuführen. Mit einem jüngeren Team um sich will Irsigler dafür sorgen, dass die Gemeinschaft erhalten bleibt. Für viele der 480 Mitglieder sei die Tennisanlage in Urfahr wie ein zweites Wohnzimmer. „Hier sind viele Freundeskreise entstanden.“

Mit den drei Damen- und fünf Herrenmannschaften will sie sportlich bei den Meisterschaften weiter gut dabei sein, die Jugendarbeit bleibt zudem ein Schwerpunkt. Verstärkt will Irsigler mit ihrem Team Turniere für die Jugend und die allgemeine Klasse veranstalten. „Das wollen wir wieder steigern.“

Übergabe in "ausgezeichneter Verfassung"

Sportlicher Natur ist auch das persönliche Highlight im Rückblick von Barounig. Die Mitwirkung am Wiederaufstieg der Herren I in die Landesliga im Jahr 2010 bezeichnet der Obmann als den Höhepunkt in seiner 18-jährigen Obmannschaft. Mit dem größten Irrtum in dieser Zeit hält er auch nicht hinter dem Berg. „Ich habe den laufenden und aufgrund der Größe der Anlage nie endenden Sanierungs- und Modernisierungsbedarf der Vereinsinfrastruktur unterschätzt.“ Grundsätzlich freue er sich aber, auf erfolgreiche Jahre zurückblicken und den Verein „in ausgezeichneter Verfassung“ übergeben zu können.

„Der neue, junge Schwung tut dem Verein sicherlich gut“, sagt Barounig, der die Leitung mit einem entsprechend guten Gefühl übergibt. Dem Verein bleibt er als „einfacher Tennisspieler“ erhalten. Zuletzt mehr als „Winter- denn als Sommerspieler“, wie er sagt.

Seine Nachfolgerin freut sich trotz ihrer jungen Jahre über die vielen positiven Rückmeldungen, die sie erhalten hat. „Ich war da anfangs etwas skeptisch, wie meine Bestellung von den älteren Vereinsmitgliedern gesehen wird“, sagt Irsigler und erinnert daran, das Vorgänger Barounig das Amt des Obmannes im Alter von 29 Jahren übernommen hat, also gerade einmal ein Jahr älter war als sie.