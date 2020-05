Der erstmögliche Termin ist der beste. Und so wird am morgigen Freitag, 29. Mai, im Klavierhaus Weinberger in Enns wieder das geboten, was in der Corona-Krise gefehlt hat: Musik. Und alle sind gespannt, wie sich die Rückkehr anfühlen wird. Groß ist die Spannung auch bei den Künstlern, die in Enns das erste Konzert der Reihe "Klassik in Jeans" nach der Zwangspause wegen des Virus spielen werden. "Wir können die Situation ziemlich schwer einschätzen", sagt Pianist Martin