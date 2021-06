Erster Kongress im Design Center

Monatelang war es nur ein Wunschdenken der Verantwortlichen, diese Woche erfüllt es sich nun: das Design Center in Linz erlebt erstmals wieder eine Veranstaltung, für die es gebaut wurde. Der Kongress der Österreichischen Hoteliervereinigung tagt von 6. bis 8. Juni in Linz. Das macht eine vorübergehende Übersiedlung der Teststraßen ins benachbarte Hotel Courtyard by Marriott notwendig. Corona-Tests und Impfungen bleiben ohne Einschränkungen möglich.

Für Testwillige ändert sich nichts: So steht der Design-Center-Parkplatz weiterhin für alle Besucherinnen und Besucher zur Verfügung. Der Eingang zu den vorübergehend installierten Teststraßen befindet sich auf der Rückseite des Hotels und liegt genau gegenüber vom Haupteingang des Design Center.

Ein Leitsystem dient als Wegweiser, zusätzlich wird der Ordnungsdienst der Stadt Linz am 3. Juni für Auskünfte vor Ort anwesend sein. Ab 10. Juni wird das Testangebot wieder in das Design Center zurück übersiedeln.

Die Impfstraßen bleiben auch während der Veranstaltung durchgehend im Design Center. „Mit dieser Maßnahme kann die Stadt Linz wieder in ihrer Rolle als wichtige Kongressstadt zu einem Stück Normalität zurückkehren“, sagt Bürgermeister Klaus Luger.