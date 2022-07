Erste "denkende" Ampel in Linz dient der Sicherheit

"Das ist eine wichtige Weiterentwicklung im Sinne der Sicherheit gerade für unsere hör- und sehbeeinträchtigten Kinder", sagt Irene Mühlbach. Die Direktorin der Michael-Reitter-Schule in der Kapuzinerstraße meint damit die Ampel direkt vor dem Schulgebäude, die eine Neuheit in Linz darstellt. Sie ist, wie berichtet, die erste Ampel in der Stadt, die mit künstlicher Intelligenz gesteuert wird. Kostenpunkt: 67.500 Euro.

Smarte und "denkende" Verkehrstechnologie setzt die Stadt Linz hier ein, wie der zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) sagt. Die kontaktlose Ampel erkennt, wenn Personen vor dem Zebrastreifen stehen und die Straße queren wollen, und schaltet von selbst auf Grün. Nach einer "Lernphase" wird die intelligente Ampel auch die Länge ihrer Grünphasen an langsamere Fußgänger oder größere Gruppen anpassen können.

Lehrerin Monika Ullmann, die mit einer Schulklasse vom Wandertag zurückkehrt, ist gespannt darauf, wie sich die Ampel bewähren wird. Thomas Menrath, Verkehrsreferent des Blindenverbands Oberösterreich, findet das System gut. Er hat die Ampel auch schon getestet. "Einmal bin ich direkt vor dem Zebrastreifen gestanden, dann auch einmal drei Meter weg von der Ampel", sagt er im OÖN-Gespräch. Nach 15 bis 20 Sekunden habe die Ampel immer auf Grün geschaltet.

Einen kleinen Nachteil sieht Menrath darin, dass die Blindenakustik nicht automatisch funktioniert. Blinde und Sehbehinderte brauchen auch hier einen Handsensor, der durch akustische Signale hilft, den richtigen Weg zu finden.