Erneut Kritik an dem Linzer Hängebrücken-Projekt

Lange war die Präsentation erwartet worden, am Montag wurde das Hängebrücken-Projekt nun im städtischen Infrastrukturausschuss vorgestellt. Doch nicht alle offenen Fragen konnten geklärt werden – die Kritik an der geplanten, rund 500 Meter langen Brücke reißt weiterhin nicht ab.

Für Neos-Gemeinderat Lorenz Potocnik sind nach der Vorstellung der Pläne "noch mehr Fragen offen" als zuvor. "Das ist ein rein touristisches Projekt, an dem kein öffentliches Interesse besteht. Obendrein ist es nicht einmal barrierefrei begehbar", sagt Potocnik.

Auch was die Neugestaltung des Eingangsbereichs des Linzer Tiergartens samt Parkdeck und Gastronomiebereich angehe, gebe es noch kein fertiges Konzept, kritisiert VP-Klubobfrau Elisabeth Manhal: "Nach wie vor sind seitens des Zoos zentrale Fragen wie etwa die Parkplatzproblematik und der funktionierende Betrieb ungeklärt." Sie fordert Vizebürgermeister Markus Hein (FP) zum Handeln auf: "Er muss endlich für Klarheit sorgen."

Dass die Brücke in ihrer Gesamtheit nicht barrierefrei sei, stimme so nicht, wie Projektbetreiber Hannes Dejaco sagt: "Aufgrund der Höhendifferenz sieht es derzeit danach aus, dass die Brücke abschnittsweise nicht barrierefrei sein wird." Die genauen Pläne werden derzeit aber erst erarbeitet, so Dejaco weiter: "Es stehen auch noch Besprechungen mit dem Zoo an."

