In den letzten zwei Jahren hat sich vieles im Kopf des in Wels geborenen Künstlers Andreas Strauss um jene Stelen aus Messing gedreht, die zum Gedenken für Opfer des Nazi-Regimes vor deren einstigen Wohnorten in Linz aufgestellt werden. Der 54-Jährige hat mit seiner Idee, wie berichtet, vor drei Jahren einen Wettbewerb der Stadt Linz gewonnen.