"Ergebnisse sieht man erst in drei bis fünf Jahren"

Konkret sollen im Sommer die lang erwarteten Sitzgelegenheiten (die per 3D-Druck aus Beton hergestellt werden) und die Linz-Letter aufgestellt werden. Ansonsten gibt es vorerst keine greifbaren Ergebnisse. "Aber konkrete Ergebnisse sieht man beim City Marketing erst in drei bis fünf Jahren", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Schauberger, der deshalb "um etwas Geduld" ersucht. "Wir haben jetzt die Infrastruktur für die Firma geschaffen, im Mai wird beispielsweise das neue Büro in der Altstadt bezogen. Im Mai werden auch zwei neue Mitarbeiter ihren Job antreten", sagt Schauberger, "wir haben 90 Prozent des im Dezember vorgelegten Arbeitsplans fürs erste Halbjahr erledigt." Geschäftsführerin Elke Pflug ergänzt: "Im Bereich der Geschäftsflächen ist das Ziel, eine aussagekräftige Datenlage zu schaffen, auf Basis derer Überlegungen zur gewinnbringenden Weiterentwicklung der Innenstadt angestellt werden können."