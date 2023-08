Erfolgreiche Suche: Polizei brachte abgängige Frau (88) zurück in Seniorenheim

Gegen 17 Uhr wurde die Frau zuletzt gesehen, laut einer anderen Heimbewohnerin habe sich die Pensionistin am Nachmittag nach dem Busplan erkundigt. An der alten Wohnadresse der 88-Jährigen wurden die Polizisten ebenso wenig fündig wie in Nahbereichen des Seniorenheims.

Danach wurde über einen ehemaligen Nachbarn bekannt, dass die Abgängige in der Traundorfer Straße angehalten wurde. Zwei Jugendliche haben die Frau dorthin begleitet. Die 88-Jährige konnte wohlauf von einer Polizeistreife angetroffen werden und wurde um 21:15 Uhr in das Seniorenheim zurückgebracht.

