Entwarnung nach anonymer Bombendrohung in Linz

Gegen 11:30 Uhr hatte sich ein Unbekannter beim Polizeinotruf 133 gemeldet und damit gedroht, dass in "vier Stunden" eine Bombe in Linz hochgehen werde. Eine genauere Ortsangabe machte der anonyme Anrufer nicht.

Zahlreiche Polizeieinheiten standen im gesamten Stadtgebiet im Einsatz, Rettungskräfte des Roten Kreuz und des Samariterbundes waren in Bereitschaft. Am späten Nachmittag gab die Polizei Entwarnung. Die Ermittlungen laufen, Hinweise zu dem Anrufer gäbe es vorerst nicht, hieß es am Abend seitens der Exekutive.

