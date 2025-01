Ennser verbrachte einen Monat in der Wildnis: "Wollte mir beweisen, dass ich das kann"

Einen Monat lang war Bernd Pfleger nur mit einem Messer in den Waldkarpaten unterwegs - über diese Erfahrung hat er nun ein Buch veröffentlicht.

Einen Monat lang alleine in der Wildnis der Waldkarpaten leben - und das ohne Zelt, Nahrungsvorräte oder Schlafsack, nur mit einem Taschenmesser, einem Tagebuch und einer Kamera, um die emotionalsten Momente festzuhalten. Das war das Ziel, dass sich der Ennser Bernd Pfleger gesetzt hatte. Nun hat er ein Buch über seine Erfahrungen in den Wäldern im äußersten Osten der Slowakei geschrieben, das am 15. Jänner erschien.