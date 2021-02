Ennser träumt von der Tennis-Karriere

Damit ein Traum nicht immer nur ein Traum bleibt, braucht es viel Einsatz und Durchhaltevermögen. Und dass es ihm daran nicht mangelt, beweist Viktor Hockl auch außerhalb des Tennisplatzes.

Sein Ziel für die Zeit nach der Matura, die heuer ansteht, ist schon lange klar: Hockl will als Tennisprofi durchstarten. Die Coronakrise machte die Suche nach Sponsoren aber alles andere als leicht, die Idee einer Crowdfunding-Aktion zur Suche nach Unterstützern war geboren.

Debüt gegen Jürgen Melzer

Gesagt, getan: Nun sammelt der 17-Jährige auf der "I believe in you"-Plattform des Österreichischen Olympischen Comité und der Österreichischen Sporthilfe Geld für seine Profikarriere und die damit verbundenen Turnierreisen, soweit sie die Coronakrise künftig erlaubt.

5000 Euro sollen, so das Ziel, bei der Aktion zusammenkommen: Acht Unterstützer und Spenden in Höhe von knapp 1700 Euro konnte Hockl bereits für sich gewinnen. Noch 32 Tage lang können Interessierte den jungen Sportler unterstützen (ibiy.net. Der hat bereits im Alter von fünf Jahren die Leidenschaft für den Tennissport für sich entdeckt, sein großes Idol ist der erfolgreiche Tennisprofi Roger Federer. Was Hockl am Tennisspielen besonders reizt, erklärt er so: "Ab einem gewissen Level geht es mehr um die mentale Stärke und weniger um die Technik."

Der Schüler, der beim UTC Steyr spielt, ist seit Dezember 2020 auch Teil des österreichischen Nationalkaders. Die Freude auf den ersten Spieleinsatz ist schon groß. Im Vorjahr gab es für Hockl zudem noch einen Grund zum Feiern: Er spielte bei seinem Bundesligadebüt gegen die österreichische Tennisgröße Jürgen Melzer, der mittlerweile seine aktive Sportkarriere beendet hat. Die Niederlage änderte nichts daran, dass der Moment für Hockl ein besonderer war. "Ich bin stolz auf das Tennis, das ich gezeigt habe."

Dafür wird im Normalfall sechs Tage die Woche trainiert, gerade im Maturajahr, wo coronabedingt alles anders abläuft als gewohnt, sei das manchmal fordernd: "Mir kommt entgegen, dass ich mir mit dem Lernen leicht tue."

Artikel von Julia Popovsky