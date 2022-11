Ennser Gymnasium feierte 25-Jahr Jubiläum

Rund 450 Gäste haben das Jubiläum des Ennser Gymnasiums im Beisein zahlreicher Ehrengäste, allen voran Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) und unter der Leitung von Direktor Werner Dietl in der Stadthalle Enns gefeiert. Die Feier wurde vom Schulchor und vom Schulorchester musikalisch umrahmt und beleuchtete die wichtigsten Etappen der 25-jährigen Schulgeschichte. Außerdem erhielten die Gäste Einblick in das vielfältige Angebot der Schule wie Begabtenförderung, Sprachreisen, meeresbiologische Wochen und Sozialprojekte.

Zwei Jahre Bauzeit

Der Spatenstich für das neue Schulgebäude erfolgte am 17. Oktober 2001 am heutigen Schulstandort in der Hanuschstraße 27. Nach zweijähriger Bautätigkeit konnte die Schule, die inzwischen auf 19 Klassen angewachsen war, im sechsten Jahr ihres Bestehens in das neue Schulgebäude übersiedeln. Aktuell besuchen 676 Schüler*innen das B(R)G Enns