Ennser Bürgermeister tritt im Herbst 2021 ab

„Die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, letztendlich geht es mir jetzt aber gut damit“, sagt Karlinger. Seit 1997 ist er als Ennser Bürgermeister im Amt, zuvor war er sechs Jahre als Vizebürgermeister tätig: „Es war eine sehr schöne Arbeit, die immer viel Spaß gemacht hat.“

Die Gründe für seinen Rückzug seien privater Natur, so Karlinger: „Nach all den Jahren ist in mir der Wunsch nach geregelteren und planbareren Arbeitszeiten und mehr Zeit für die Familie gewachsen.“ Seinen Rückzug wollte er eigentlich schon im Frühjahr bekannt geben, doch dann kam die Corona-Krise dazwischen. Jetzt sei aber die Zeit reif die Entscheidung zu verkünden, so der Bürgermeister weiter. Wer ihm als SP-Kandidat nachfolgen soll, sei noch offen, das soll über den Sommer hinweg entschieden werden.

Für Karlinger, der die Funktionsperiode bis Herbst 2021 noch beenden will, ist es noch zu früh um Bilanz zu ziehen: „Es gibt noch einiges zu tun.“ Projekte, die noch auf Schiene gebracht werden sollen, sind etwa das neue Kinderhaus mit dem Musikhaus am Freibadgelände, die Planung der neuen Feuerwehr-Einsatzzentrale und die Umsetzung des neuen Stadtgeschichtemuseums.

Welcher Tätigkeit Karlinger nach dem Ausscheiden aus der Politik nachgehen wird, ist noch offen. Denkbar wäre, dass der dienstfrei gestellte Postbeamte in die Post AG zurückkehren wird.