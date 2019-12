Enns: Vizebürgermeister Voglsam zieht sich aus Politik zurück

Mit Jahresende wird der Ennser Vizebürgermeister Manfred Voglsam (VP) seine Funktionen als Vizebürgermeister und Referent für Straßen, Verkehr und Bauangelegenheiten und als Gemeinderat zurücklegen. Damit zieht er sich aus der Ennser Kommunalpolitik zurück.

Interimistisch führt bereits Stadtrat Rudolf Höfler als Stellvertreter die Geschäfte als Stadtparteiobmann der ÖVP Enns. Die Wahl eines Nachfolgers als Obmann der ÖVP Enns wird auf einem Stadtparteitag im kommenden Frühjahr über die Bühne gehen. Manfred Voglsams Nachfolger als Vizebürgermeister und Stadtrat wird in den nächsten Wochen designiert und durch die VP-Fraktion in der Sitzung des Gemeinderats im März 2020 gewählt. Bis dahin fungiert Rudolf Höfler als stellvertretender Obmann des Ausschusses für Straßen, Verkehr und Bauangelegenheiten.

VP-Fraktionsobmann Michael Grims bedauert den Rückzug Voglsams. „Aber nach vielen Jahren, in denen er der ÖVP Enns enorm viel Zeit und Energie geschenkt hat, verstehe ich sein Bedürfnis, sich mehr Zeit für neue Herausforderungen im Beruf und für sein Privatleben zu nehmen. Dafür wünsche ich ihm das Beste", sagt Grims. Zugleich dankt er dem scheidenden Vizebürgermeister: "Ohne seine Energie und seinen Einsatz wäre die ÖVP nicht zur aktivsten Fraktion im Ennser Gemeinderat geworden. Er hat unsere Partei zu einem Ansprechpartner gerade auch für junge, engagierte Menschen gemacht und ihnen immer Chancen gegeben, sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen."

So wird in der kommenden Sitzung des Ennser Gemeinderats am 12. Dezember der 24-jährige Gregor Eckmayr zum Wirtschafts-Stadtrat gewählt.