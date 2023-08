Enns: Alkolenker ließ sich von Alkolenker abholen

Einen kuriosen Verlauf nahm eine Polizeikontrolle in Enns am Mittwochabend. Eine Streife hatte gegen 20.15 Uhr einen Schnellfahrer im Ortsgebiet angehalten. Ein Alkotest ergab, dass der 32-jährige Lenker aus dem Bezirk Tulln alkoholisiert war. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Der Mann rief einen Arbeitskollegen an, um sich in Enns abholen zu lassen. So weit, so gut. Doch wie sich herausstellte, war auch der Kollege, ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz, betrunken zum Abholort gefahren. Auch er ist nun seinen Führerschein los. "Die beiden Männer ließen sich schließlich von ihrem Chef abholen, der nachweislich nüchtern war", teilte die Polizei am Donnerstagmorgen in einer Aussendung mit.

