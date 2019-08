Engagierte Linzer, die sich der Baumrettung verschrieben haben

Für die einen sind es Listen mit Bäumen, die gefällt werden sollen, für Günter Eberhardt und seine Kollegen von der Baumrettungsinitiative Linz ein Auftrag, genau hinzuschauen. Sie prüfen, inwieweit es notwendig ist, die Bäume wirklich abzuholzen. "Wir haben eine Kontrollfunktion."

Einblick in die Fäll-Listen erhält die Initiative aufgrund einer Vereinbarung mit der Stadt Linz. "Wir schauen die Listen alle durch und versuchen möglichst viele Bäume zu retten", sagt Architekt Günter Eberhardt, der mit Welf Ortbauer die Baumrettungsinitiative Linz ins Leben gerufen hat.

Eberhardt und seine Kollegen können die Fäll-Listen, die wöchentlich erstellt werden, beeinspruchen und Gegengutachten erstellen lassen: "Jetzt werden nur noch kranke und abgestorbene Bäume gefällt. Die Zahl der Fällungen hat sich, seit wir aktiv sind, stark reduziert." Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Stadt laufe mittlerweile gut, die Bäume, die gefällt werden sollen, werden bei Vor-Ort-Begehungen gemeinsam begutachtet.

Gegründet wurde die Baumrettungsinitiative 2015, nachdem 30 Silberweiden in der Gleißnerallee in Urfahr gefällt worden waren. Die Empörung darüber war groß: "Damals waren auch viele Junge vor Ort und haben versucht, noch etwas zu retten." Und ihre Bemühungen waren erfolgreich: "Es ist gelungen, dass ein Großteil der alten Silberweiden, die über hundert Jahre alt sind, erhalten geblieben sind." Derzeit engagieren sich acht Freiwillige bei der Initiative, ihrem Einsatz ist es auch zu verdanken, dass die Stadt Linz nun einen Baumkatasterplan hat.

Eine Nummer für jeden Baum

22.000 Bäume haben dafür eine Nummer bekommen. Der Plan beantworte viele Fragen: "Was ist das für ein Baum? Wo steht er? Wie alt ist er und ist er vielleicht krank?", sagt Eberhardt. Der Vorstoß, tausend neue Bäume in der Innenstadt zu pflanzen, sei eine begrüßenswerte Kehrtwende, die Verbindung und Begrünung von Straßenzügen ein zentrales Thema: "Es gibt Straßen, die geradezu danach schreien, wie etwa die Stockhofstraße." Doch junge Bäume hätten es derzeit schwer, zu überleben: "Es kommen immer wieder neue Krankheiten, teilweise fehlt die Feuchtigkeit im Boden." Deshalb sei es auch so wichtig, große, alte Bäume zu erhalten, die bereits tief verwurzelt sind. Auch der Schutz der Grüngürtel ist der Initiative ein Anliegen: "Die sollten nicht angetastet werden."

