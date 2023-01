Energiestammtischim 44er Haus

Los geht es um 18 Uhr, der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Im Mittelpunkt steht der Austausch über Energiegemeinschaften, Förder- und Speichermöglichkeiten sowie Photovoltaik.

Auch Sprechtage sind geplant

Zusätzlich bietet die KEM Sprechtage in Wilhering und Kirchberg-Thening an. Dort erhalten Interessierte eine kostenlose Beratung rund um aktuelle Förderungen ("Raus aus Öl und Gas"), Elektromobilität und Co.

Den Auftakt macht Wilhering am 26. Jänner, der KEM-Sprechtag findet von 9 bis 12 Uhr am Gemeindeamt statt. In Kirchberg-Thening ist es am 2. Februar (von 10 bis 13 Uhr), ebenfalls im Gemeindeamt, so weit. Eine Anmeldung ist entweder am jeweiligen Gemeindeamt oder im KEM-Büro möglich.

