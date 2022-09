"Energiekrise stellt Wahlversprechen auf Prüfstand"

Genau auf den Tag ein Jahr ist es her, dass Markus Hofko für die ÖVP gleich im ersten Wahlgang den Paschinger Bürgermeistersessel erobert hat. Seine erste Reaktion damals: "Wir hätten nicht gedacht, dass es in einer hochroten Gemeinde ohne Stichwahl geht." Im OÖN-Interview zieht der 44-Jährige Bilanz über seine bisherige Amtszeit und spricht über Projekte im Schatten von Teuerung und Co.