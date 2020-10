Endlich wieder Football in Traun

Am Samstag fand die lange Durststrecke der spiellosen Zeit spät, aber doch ein Ende. Die Steelsharks starteten vor knapp 220 Fans (mehr waren nicht möglich) in den Oberösterreich-Cup und präsentierten sich trotz personeller Veränderungen gut in Schuss. Das Team aus Traun schlug die Predators Steyr 13:0.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.