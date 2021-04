Ende 2021 soll das erste "Linzer Bier" in der Tabakfabrik gebraut werden

Er ist "viele Jahrzehnte alt", der Gummibaum, der als "einsamer Wächter" in der alten Maschinenhalle des Kraftwerks in der Linzer Tabakfabrik stand. So wie die Architektur von Peter Behrens aus den 1930er Jahren bei der Neugestaltung der Tabakfabrik erhalten bleibt, so wird auch der Gummibaum weiter eine Zukunft haben. Er übersiedelte Mitte der Woche – vom Kraftwerk ins Atrium von Bau 1.