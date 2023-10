Elfte Linzer Kinderkulturwoche von 11. bis 22. Oktober

31 Kultureinrichtungen beteiligen sich an der Aktion, mit der man Kinder für Kultur begeistern will. Eröffnet wird die Kinderkulturwoche am Mittwoch, 11. Oktober, um 16.30 Uhr im SILK KLISCOPE, einem spannenden und neuen Kulturraum in der ehemaligen Kapelle des Seniorenzentrums Spallerhof. Nach der offiziellen Begrüßung folgt ein Showcase von der kommenden SILK Fluegge Produktion sowie von B-Girl Circle & Youth Intervention (Anmeldung erforderlich).

Kakao TV im Wissensturm

Weitere Highlights: Beim Fernseh- und Videoworkshop von DORFTV recherchiert die „Kakao TV Fernsehredaktion“ und informiert über das aktuelle regionale Tagesgeschehen. Beim „B-Girl Circle“ können weibliche Jugendliche über das Erlernen von Tanzstilen wie Breakdance, eine individuelle Ausdrucksmöglichkeit finden. Im Wissensturm können Kids zwischen sechs und zehn Jahren „T-Shirts und Bekleidung bedrucken mit Stempeln & Co“ und auch der „hello world“-Workshop zum Thema Basteln, Bauen, Coden und Robotik ist wieder mit dabei.

Angebote für Kleinkinder

Auch für die allerjüngsten Kinder im Krabbel- und Kleinkindalter gibt es Angebote wie ein „Kuscheltierkonzert“ im Musiktheater, im Nordico erzählt das Theater Papilio „Geschichten aus dem Matschklumpen“ und theater.nuu sind im Stadtmuseum Nordico mit „La Bum“ vertreten. Kindergartenkinder können unter anderem das beliebte Bilderbuchkino im Moviemento mit das „Neinhorn und die Schlangeweile“ oder „Der Habicht und der Hahn“ besuchen oder schöne Theaterstücke im Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel, im Linzer Puppentheater oder im Theater Maestro besuchen.

Kinder- und Jugendbuchtage

Den Auftakt der Kinderkulturwoche bilden auch heuer wieder die Kinder- und Jugendbuchtage vom 12. bis 14. Oktober in der Arbeiterkammer. Im Foyer warten mehr als 3000 Bücher darauf entdeckt zu werden. Erstmals im Programm ist heuer der als „Vorlesefrisör“ bekannte Danny Beuerbach mit seiner Mitmach-Aktion „Book a look and read my book“. Kinder dürfen auf dem Frisörsessel Platz nehmen und selbst aus ihrem Lieblingsbuch vorlesen.

Die großen Museen bieten freien Eintritt für alle bis 14 Jahren. Alle Infos zum Programm finden sich auf kinderkulturwoche.linz.at.

