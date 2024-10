Eislaufen im Park als neue Attraktion

So wird der neue Eislaufweg durch den Park des Parkbades hinter der Eishalle aussehen, an dem derzeit gebaut wird. Simulation: Linz AG

Die Arbeiten sind bereits im vollen Gang, der Eröffnungstermin beschlossene Sache: Mit 30. November bekommt Linz eine sportliche Attraktion für die Wintermonate. Ein Eislaufweg, der sich kurvig auf einer Länge von 500 Metern drei Meter breit durch das Freigelände des Linzer Parkbades schlängelt, soll ein zusätzlicher Magnet für Eislauffreunde werden. Das neue Angebot wird im Eintrittspreis für das Eislaufen (5,60 Euro für Erwachsene, 2,80 Euro für Kinder, Schüler, Studenten, Lehrlinge) inbegriffen sein und das bestehende Eislaufangebot im Parkbad-Areal ergänzen.

"Besonderes Eislaufvergnügen"

Der gerade in Bau befindliche Eislaufweg schlängelt sich zwischen Bäumen durch den Park. Er kann direkt mit Schlittschuhen von der bestehenden Freieislauffläche ausgehend betreten werden. Danach geht es vorbei an den überdachten Eisstockbahnen direkt in den Park. Die Strecke mit "sanften und steileren Kurven" garantiert ein besonderes Eislaufvergnügen für Eisläufer aller Altersklassen, ist Roland Heß, Leiter der Linz AG Bäder, überzeugt. Begrenzt wird der Eisweg zu beiden Seiten durch eine absichernde Bandenkonstruktion auf Holzbasis.

Möglich wurde das neue Freizeit- und Sportangebot durch die im Frühsommer dieses Jahres im Park errichtete Bewässerungsanlage. Diese sorgt nun im Sommer für die Bewässerung der Grünanlagen und dient im Winter als Fundament für die neue Eissportanlage.

Ab 1. Dezember, dem Tag nach der Eröffnungsfeier für den neuen Eislaufweg, werden auch für das zusätzliche Angebot die normalen Freieislauf-Öffnungszeiten gelten. Eislaufen im Freien bietet die Linz AG übrigens neben dem Parkbad im Winter auch im Schörgenhub-Bad sowie in der Anlage in Ebelsberg an.

