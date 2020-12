Eiskunstläufer ermitteln in Linz ihre Meister

Zuschauen ist bei den Österreichischen Meisterschaften 2021 nur via Livestream möglich. Denn in der Halle sind keine Zuschauer erlaubt, nur Sportler, Trainer, Preisrichter und Offizielle dürfen mit Akkreditierung und negativem Coronatest die Halle betreten.

Sportlich wird es abseits von Abstandsregeln und Mund-Nasen-Schutz-Pflicht in der Eissporthalle vor allem bei den Damen spannend. Vier Eiskunstläuferinnen kommen für den Titel in Frage. Die amtierende Staatsmeisterin Olga Mikutina (17) aus Vorarlberg trifft in Linz auf die Salzburgerin Lara Roth (21), Meisterin der Jahre 2018 und 2019, und ihre Teamkollegin Sophia Schaller (20), Vizemeisterin von 2019 und 2020. Zudem will Natalie Klotz (23) aus Innsbruck nach einer Verletzungspause den Meistertitel holen.

Lokalmatadorin fehlt

Die Linzerin Stefanie Pesendorfer (17), die bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2018 und 2020 mit Platz 12 bzw. 15 glänzte, versäumt die Staatsmeisterschaft verletzt. So ruhen aus oberösterreichischer Sicht alle Hoffnungen auf Hannah Frank in der Jugendklasse.

Bei den Männern ist Maurizio Zandron Titelverteidiger, bei den Paaren ist das Weltklasse-Paar Severin Kiefer und Miriam Ziegler Favorit. Die Meisterklasse startet am Freitag, 11. Dezember, zwischen 19.10 und 20.30 Uhr (Kurzprogramm) und am Samstag, 12. Dezember, zwischen 18.50 und 20.40 Uhr (Kür).

