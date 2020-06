Eiskalter Genuss: Jindrak wurde AK-Testsieger

Endlich ein paar ansatzweise sonnige Sommertage! Mit den steigenden Temperaturen locken wieder die Eissalons mit ihren Köstlichkeiten. Doch Eis ist ein sensibles Produkt und kann bei falscher Handhabung mit Keimen belastet sein.

Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich haben Vanilleeis von zehn Geschäften und Verkaufsständen in der Linzer Innenstadt auf Hygienemängel testen lassen. Das erfreuliche Ergebnis: Alle getesteten Eisproben waren genusstauglich.

Dennoch zeigten sich Unterschiede bei der mikrobiologischen Qualität der Proben. Als Testsieger erwies sich das Eis der Konditorei Jindrak. Hier konnten überhaupt keine Keime nachgewiesen werden – Testnote ausgezeichnet!

"Das freut mich total", sagte Leo Jindrak gestern über das Ergebnis. Dieses zeige, "dass meine fachlich bestens ausgebildeten Konditoren super arbeiten und die Hygieneschulung meiner Mitarbeiter bei der Eis-Ausgabe an den Konsumenten fruchten." Bei den Damen der Eisausgabe in der Filiale an der Landstraße bedankte sich Leo Jindrak gestern auch gleich mit kleinen Blumenstöckchen.

Bei weiteren fünf Eissalons wurde die Hygienequalität mit sehr gut oder gut beurteilt. Bei zwei Proben gab es die Testnote ausreichend, bei zwei weiteren die Note gerade noch ausreichend. Insgesamt waren aber auch diese Proben genusstauglich.

"Wir freuen uns über das positive Ergebnis, insgesamt sind ja alle Proben genusstauglich", sagt die Leiterin des AK-Konsumentenschutzes, Ulrike Weiß. Erfreulich sei auch, "dass auch sehr gutes Eis nicht teuer sein muss". Im Vergleich zu den Vorjahren habe der heurige Test ein sehr gutes Ergebnis erzielt. "Das zeigt, dass unsere Tests Wirkung haben", sagt Weiß erfreut.

Weniger erfreulich als bei den Eisdielen war, wie berichtet, ein im Mai veröffentlichter AK-Test von Kebabständen im Großraum Linz ausgefallen. Damals wurden fünf von zwölf Proben als ungenießbar und nicht mehr für den menschlichen Verzehr gewertet. In den Kebabs, die durchfielen, wurden jede Menge Fäkalkeime gefunden.

Eissalons im Test

Ausgezeichnet:

Jindrak, Landstraße 70, 1,40 Euro pro Kugel

Sehr gut:

Dolce Corso, Landstraße 95, 1,50 pro Kugel

Der Eisstand, Mozartkreuzung, 1,40 pro Kugel

Surace, Landstraße 35b, 1,60 pro Kugel

Eisdieler, Promenade 9, 2 Euro pro Kugel

Gut:

Das Bruckner, Hauptplatz 17, 1,70 Euro pro Kugel

Ausreichend:

Eis-Greissler, Spittelwiese 2, 1,70 Euro pro Kugel

S.Senza Surace, Landstraße 31, 1,60 Euro pro Kugel

Noch ausreichend:

Eiskönig, Landstraße 35, 1,50 Euro pro Kugel

Riva, Hauptplatz 13, 1,50 Euro pro Kugel

