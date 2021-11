Wann der erste Schnee in Linz fallen wird, war bis gestern noch nicht sicher. Fix ist jedoch, dass der Winterdienst dafür gerüstet ist, wie die nun dafür zuständige Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) und Martin Stiedl, stellvertretender Direktor der Abteilung Stadtgrün und Straßenbetreuung, betonen. So sind insgesamt 1095 Tonnen Salz und 250 Tonnen Split in 16 Streumittelsilos gebunkert.