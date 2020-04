Freunde echter italienischer Kost sind traurig und können sich gleichzeitig freuen. Denn das Restaurant "Antica Locanda" in der Mariahilfgasse 1 in Linz schließt zwar in wenigen Tagen seine Tore, startet aber schon Mitte Mai unter neuer Leitung und zunächst als Abhol- und Lieferrestaurant neu.