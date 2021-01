Einst war es so kalt, dass sogar die Donau zufror

Bei manchen (jüngeren) Linzern kommt in diesen Tagen von Schnee und eisigen Temperaturen das Gefühl auf, dass es so einen Winter schon ewig nicht mehr gegeben hätte. Nun, das ist natürlich nur eine gefühlte Wahrheit, denn Schnee im Stadtgebiet findet man in den Wintermonaten immer wieder, und es ist auch keine völlige Ausnahme, dass der Schnee über Tage liegen bleibt.