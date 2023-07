Einsatzkräfte verhinderten Großbrand in Ebelsberg

Einsatz in Ebelsberg

Dem umsichtigen Handeln von drei Jugendlichen und dem raschen Einsatz der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass sich ein Feuer in einem leerstehend Vierkanthof im Linzer Stadtteil Ebelsberg nicht zu einem Großbrand entwickeln konnte. Die jungen Zeugen hatten das Feuer, das im ersten Obergeschoss des alten Gebäudes ausgebrochen war, am Montag gegen 14:30 Uhr bemerkt und sofort den Notruf gewählt.

Aus noch unbekannter Ursache war in einem Raum abgelagerter Unrat in Brand geraten. Durch die alte Bausubstanz drohte das Feuer sich auf den Dachstuhl auszubreiten. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Linz und der Freiwilligen Feuerwehren Ebelsberg und Pichling konnten einen Großbrand durch ihren raschen Einsatz verhindern. Nun sind die Brandermittler am Zug. Die Feuerwehr lobte die Jugendlichen, die den Brand gemeldet hatten, für ihre Zivilcourage.

