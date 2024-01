Polizeieinsatz in Linz: Mann stach in Margarethen auf Frau ein

Der Einsatz ist noch im Laufen, die Details noch dementsprechend spärlich. Bisher ist nur soviel bekannt: Ein Mann hat am Freitagnachmittag in Margarethen auf eine Frau eingestochen und dürfte sie laut ersten Informationen der Polizei im Bauchbereich und eventuell auch am Oberschenkel verletzt haben.

In welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen und was der Hintergrund der Tat sein könnte, ist noch völlig unklar. Die Frau wird derzeit notärztlich behandelt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Information vorliegen.

