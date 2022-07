Es ist eines der charmantesten Häuser der Linzer Altstadt (ohne überkandidelt zu wirken) und zugleich eines der gastlichsten – denn die Altstadt 22 war bereits um 1660 in der Hand von Wirtsleuten. Seit 1771 ist auch der Name verbürgt, der dort mehr als 150 Jahre prangte. Es ist der Gasthof „Zum Schwarzen Bock“, dem auch ein „Fremdenzimmer“ (wie es damals hieß) einen Eintrag in die Geschichtsbücher sichert.