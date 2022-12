"Einmal Dim Sum mit Bio-Glühmost, bitte"

Am gestrigen Vormittag weht trotz steigender Temperaturen ein kaltes Lüftchen. Der in den Tagen zuvor gefallene Schnee schmilzt langsam dahin, trotzdem lässt sich das Wetter als durchaus winterlich bezeichnen. Der perfekte Anlass also, den "Wintermarkt" (die Veranstalter nennen ihn bewusst nicht Weihnachtsmarkt) am Linzer Pfarrplatz zu besuchen und sich in der Mittagspause Bratwürstel mit Sauerkraut einzuverleiben.