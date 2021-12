Einigung mit Denkmalamt: Vier-Millionen-Sanierung fix

Kennen Sie Curt Kühne? Der Architekt wurde 1882 in Zeulenrode (Ostdeutschland) geboren und starb am 25. August 1963 in Linz. Von 1915 bis 1938 war er Stadtbaudirektor in Linz, plante und entwickelte in dieser Zeit verschiedene Siedlungen in Linz, etwa in der Sintstraße oder in der Franckstraße.

Und genau das war nun das Problem für die GWG, denn diese Bauten stehen unter Denkmalschutz, was eine Sanierung natürlich maßgeblich erschwert. Vor allem in puncto Vollwärmeschutz, wie GWG-Geschäftsführer Nikolaus Stadler weiß: "Allerdings war es höchst an der Zeit, dass wir aktiv werden, schließlich hat sich in manchen Häusern in unteren Bereichen bereits Schimmel gebildet." Konkret geht’s um die Häuser in der Franckstraße 50-76, die im Jahr 1928 errichtet worden sind. "Das sind rund 100 Wohnungen", weiß Stadler.

Er kann nun eine Erfolgsmeldung verbuchen: Denn nach längeren Verhandlungen mit dem Denkmalamt kann im kommenden Frühjahr die Sanierung beginnen. Zwar wird kein Vollwärmeschutz auf die Mauern aufgetragen, dafür werden im Putz sogenannte Flächenheizungen angebracht. "Dadurch sollten wir das Schimmelproblem in den Griff bekommen", sagt Stadler. Zusätzlich werden auch die Stiegenhäuser modernisiert und die Fenster kontrolliert. "Sollte eine größere Anzahl herzurichten sein – eventuell auch in anderen Häusern –, werden wir das auf einmal machen. So bekommen wir am Markt bessere Preise", weiß Stadler.

Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen bei der Sanierung in der Franckstraße rund vier Millionen Euro. Wobei Stadler auch Verständnis für das Denkmalamt zeigt, "schließlich sollte man signifikante Werke schon erhalten". Allerdings gebe es mittlerweile auch neue Techniken etwa beim Wärmeschutz, mit denen man die ursprüngliche Substanz erhalten kann. "Bei anderen Fällen wurde eine dünne Schutzschicht angebracht", sagt Stadler. (kitz)