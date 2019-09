Es war ein frühes Treffen. Bereits um 6.45 Uhr versammelten sich am Donnerstag im Büro des Stadtchefs XXXLutz Miteigentümer Andreas Seifert, RLB-Generaldirektor Heinrich Schaller, der für Planung zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP) und Klaus Luger, um eine Lösung in der heiklen Causa zu suchen. Wie berichtet war XXXLutz von den ursprünglichen Plänen, an der Donaulände ein neues Möbelhaus zu bauen, abgegangen.