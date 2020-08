Einhausung: Nein vom Ministerium erzürnt Leondiger Stadtpolitik

Seit mehr als einem Jahrzehnt wird über die Tieferlegung und Einhausung in Leonding diskutiert - nun gab es einen neuerlichen Dämpfer für die Wünsche der Stadtgemeinde. Wie berichtet, lehnt das Umwelt- und Verkehrsministerium in einer aktuellen Antwort an den Nationalrat das Ansinnen ab. Das Ministerium war zuvor in einem einstimmigen Beschluss im Dezember 2019 ersucht worden, die Möglichkeit der Einhausung und Tieferlegung zu prüfen.

In Leonding ist der Ärger über das „Nein“ aus dem Ministerium groß. „Ich bin schockiert über das Vorgehen des Ministeriums“, sagt die Leondinger Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP). Seit einem Jahr bemühe sich die Leondinger Stadtpolitik um einen Termin bei der zuständigen Ministerin Leonore Gewessler (Grüne): „Und nun fällt so eine Entscheidung ohne mit uns gesprochen zu haben.“ Die Bürgermeisterin übt Kritik daran, dass das Vorhaben vonseiten des Ministeriums nicht ordentlich geprüft worden sei: „Es wird nur begründet, warum es nicht gehen soll. Aber ohne unsere Berechnungen und Informationen zu berücksichtigen.“

Auch Vizebürgermeister Thomas Neidl (VP) spricht von einem „sehr bedenklichen“ Vorgehen: „Wichtig, ist jetzt nicht aufzugeben und noch das Maximum für Leonding herauszuholen.“ Wenig überrascht über die Entscheidung zeigt sich Vizebürgermeister Michael Täubel (FP), aufgeben will er, ebenso wie die anderen Stadtpolitiker nicht: „Es geht darum zu verhindern, dass Leonding in einen Nord- und Südteil zerschnitten wird.“

Für Montag ist nun ein Treffen mit Mitgliedern aller Fraktionen und der Bürgerinitiative, die sich ebenfalls für eine Einhausung und Tieferlegung stark macht, geplant. Dort soll das weitere Vorgehen der Stadtgemeinde beschlossen werden.